3900 Bürger nutzen bisher die Möglichkeit der Briefwahl

Für die am kommenden Sonntag stattfindende Landtagswahl ist die Gemeinde Ascheberg in acht Stimmbezirke eingeteilt. Die im Wählerverzeichnis eingetragenen Bürgerinnen und Bürger haben eine Wahlbenachrichtigungskarte mit der genauen Bezeichnung ihres Wahllokales erhalten. Die Wahllokale sind alle ebenerdig erreichbar und am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gemeinde bittet alle Wählerinnen und Wähler, die allgemeinen Coronaschutz-Regeln (Handdesinfektion, Abstand von 1,50 Meter, Schutzmaske, nicht zu viele Personen gleichzeitig im Raum) beim Besuch der Wahllokale einzuhalten.

Für die Briefwahl wurden fünf Briefwahlvorstände gebildet, die am Sonntag ab 14 Uhr in verschiedenen Räumen des Rathauses zusammentreten. Von der Möglichkeit der Briefwahl haben bisher etwa 3900 Wählerinnen und Wähler Gebrauch gemacht. Noch bis Freitag (13. Mai), 18 Uhr, besteht die Möglichkeit, auf schriftlichen oder persönlichen Antrag Briefwahlunterlagen im Rathaus Ascheberg zu erhalten.

In Ausnahmefällen noch am Sonntag

Nur in Ausnahmefällen können Briefwahlunterlagen noch am Wahlsonntag bis 15 Uhr ausgestellt werden, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Neben dem Nachweis über die Erkrankung ist in diesen Fällen eine Vollmacht für die Entgegennahme und Überbringung der Briefwahlunterlagen erforderlich.

Die Wahlbriefe müssen am Wahltag bis spätestens 18 Uhr beim Briefwahlvorstand eingegangen sein. Später eingehende Wahlbriefe werden bei der Stimmenauszählung nicht mehr berücksichtigt. Bis Donnerstag (12. Mai) in die Briefkästen der Deutschen Post AG geworfene rote Wahlbriefe werden im üblichen Briefbeförderungssystem transportiert und bis zum Wahltag der Gemeinde zugestellt. Bei den danach in die Briefkästen der Post eingeworfenen Wahlbriefen ist eine zeitgerechte Zustellung nicht mehr sichergestellt. Es verbleibt ansonsten nur noch die Möglichkeit, die Wahlbriefe am Wahlsonntag bis 18 Uhr in den Hausbriefkasten des Rathauses Ascheberg, Dieningstraße 7, einzuwerfen.

Ergebnisse auf der Homepage

Das Wahlamt im Rathaus Ascheberg, Zimmer D 11, ist für Auskünfte am Samstag vor der Wahl von 8 bis 12 Uhr und am Wahlsonntag ab 8 Uhr besetzt und unter

0 25 93 / 6 09 10 15 erreichbar. Die örtlichen Wahlergebnisse werden am Wahlabend auf der Homepage www.ascheberg.de aktuell (sofort nach der Erfassung der Schnellmeldung) veröffentlicht.