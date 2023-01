„4teen fundays“ in Frankreich

Die ersten trafen schon eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Anmeldebeginn zum Kolping-Ferienlager „4teen fundays“ im Jugendraum ein. Schließlich hat das Betreuerteam ein mehr als attraktives Ziel für die Sommerferien 2023 ausgewählt.

„Erstmals geht es nach Frankreich, genauer gesagt nach Malans ins Haus Val-Sainte-Marie“, verrät Philip Rabe. Denn nach der Corona-Zeit, da ist sich das Leiter- und Betreuerteam einig, tut eine solche Reise mal gut. „Klar, es ist nicht unser erster Auslandsaufenthalt mit den Kids, 2017 waren wir in Italien, aber Frankreich ist ein Debüt“, ergänzt Tonius Weiß.

Ferienvergnügen in Malans

Vom 1. bis zum 15. Juli stehen dort 14 Tage unbeschwertes Ferienvergnügen im rund 700 Kilometer entfernten Malans an. Ein zwölfköpfiges Team begleitet die Zehn- bis 16-Jährigen, die sich zum Ferienlager anmelden dürfen. Und „naturel­lement“ ist auch die „Cuisine“ besetzt. „Wir haben gutes Küchenpersonal“, weist Tonius Weiß gut gelaunt auf Justus Herale, der seit drei Jahren für die Kinder und Betreuer während des Ferienlagers kocht.

Am Freitag standen Philip Rabe, Tonius Weiß, Justus Herale und seine Schwester Mia, Maxi Frye sowie Simon Schackleton den Eltern während der Anmeldung auch für Fragen zur Verfügung. „Die meisten melden sich mittlerweile online an“, so Philip Rabe. „Aber für Eltern, deren Kinder erstmals mitfahren, bieten wir auch zum Kennenlernen die Möglichkeit der persönlichen Anmeldung.“

Online-Anmeldung weiterhin geöffnet

Insgesamt 40 Kinder dürfen im Sommer mit. Diese werden dann in Gruppen aufgeteilt, und da hat vor allem Gruppenleiter Maxi Frye ein erklärtes Ziel, wie er lachend verrät: „Ich will den Gruppensieg aus 2022 natürlich verteidigen.“ Ein Blick auf die Homepage am Montag zeigte, dass gerade noch acht Plätze frei sind. „Aber das Onlineportal www.ferienlager-ascheberg.de bleibt dauerhaft geöffnet“, weisen Rabe und Weiß auf eine Besonderheit hin. Denn selbst wenn die Zahl von 40 erreicht ist, bleiben die danach angemeldeten Kinder in gewisser Weise nicht unberücksichtigt. „Sie sind damit nämlich auf der Warteliste“, erklärt Tonius Weiß und fügt hinzu, dass manchmal durch beispielsweise Krankheit oder ähnliches ein Kind auch kurzfristig mal wieder abgemeldet wird. „Dann rücken die Kids auf der Warteliste automatisch nach“, so Philip Rabe.

Eines steht jetzt schon fest: Auf die Mächen und Jungen warten 14 Tage Spaß und Kurzweil in Frankreich. Untergebracht werden sie in Vier- bis Sechsbettzimmern. Für Fragen steht das Betreuerteam jederzeit zur Verfügung.

Anmeldungen zum Ferienlager sind online weiter möglich. Wer sich einen Überblick über das Programm verschaffen möchte, kann auf der Homepage durch die Tagebücher der vergangenen Jahre stöbern oder auf dem Instagram-Account @ferienlager.ascheberg vorbeischauen. Die Kosten pro Kind für die Frankreich-Reise belaufen sich auf 395 Euro zuzüglich 30 Euro Taschengeld.