5034 Euro für Opfer des Ukraine-Kriegs

„Für die Ukraine“: Das war die Motivation, die dafür sorgte, dass die Kinder beim Davensberger Sponsorenlauf am vergangenen Sonntag so lange durchhielten.

34 Mädchen und Jungen waren um 14 Uhr am Schulhof gestartet, um für die Opfer des Krieges in der Ukraine so viel Geld zu erlaufen wie möglich. Die Kinder stürmten hochmotiviert los. Unterstützt durch Sponsoren in Familien- und Bekanntenkreis liefen sie ihre Runden auf drei verschiedenen, extra für sie vorbereiteten Strecken. Die unterschiedlichen Längen der Runden trugen dazu bei, dass neben den älteren Kindern auch schon die Jüngsten im Alter von fünf Jahren mitlaufen konnten.

Zwei Privatpersonen sowie die Firmen Wermter & Grube und Grube & Kraft sponserten außerdem Kinder die nicht so viele Unterstützer gefunden hatten wie erhofft. Für Verpflegung in Form von Kaffee, Kuchen und erfrischenden Getränken sorgten Eltern und der Sportverein Davaria. „Das ist ja auch ein Erfolgserlebnis für die Kinder“, so Mitorganisatorin Andrea Tegtmeier.

Grundschulen unterstützen

Bereits am Vormittag war ein Pärchen für den Sponsorenlauf unterwegs und erliefen, gesponsert von Freunden und Arbeitskollegen, die stolze Summe von 1330 Euro. Am Nachmittag kamen der Erlös des Kuchenverkaufs und des Kinder-Sponsorenlaufs dazu. „Alles zusammen gerechnet, ist am Sonntag für den Lkw mit dem medizinischen Bedarf für die Ukraine ein sagenhafter Betrag in Höhe von 5034,50 Euro zusammengekommen“, freute sich Andrea Tegtmeier und bedankte sich bei allen Teilnehmenden.

Auch die Grundschulen in Ascheberg und Davensberg unterstützen die Aktion, indem sie den Kindern, die am Sonntag nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit geben im Sportunterricht weiterzulaufen.

Wer die Aktion verpasst hat und im Nachhinein unterstützen möchte, hat weiterhin die Gelegenheit dazu – mit einer Spende auf das Konto der Evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde unter der IBAN: DE34 3506 0190 0000 9595 96, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe Sponsorenlauf Davensberg. Es werden automatisch Spendenquittungen erstellt.