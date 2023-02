647 Straftaten in der Kriminalstatistik

Die Bürger der Gemeinde Ascheberg verbringen wieder weniger Zeit zuhause, denn Corona-Beschränkungen gehören der Vergangenheit an und auch das Homeoffice wird nicht mehr so häufig genutzt wie während der Pandemie. Kaum haben sich die Gewohnheiten verändert, da steigen auch die Wohnungseinbrüche deutlich an. Lagen die Zahlen 2021 mit 23 Einbrüchen deutlich niedriger als vor der Pandemie, so steigen sie 2022 wieder auf 37 Fälle an. Auch beim Taschendiebstahl sind die Zahlen deutlich gestiegen. Während 2021 vier solcher Straftaten erfasst wurden, waren es 2022 insgesamt 15. Aus Fahrzeugen wurden sogar in 74 Fällen (2021 waren es 49) Gegenstände entwendet. Bei den Betrugsfällen lässt sich hingegen ein deutlicher Rückgang zum Vorjahr feststellen. Während im Jahre 2021 insgesamt 122 Straftaten von der Polizei erfasst wurden, sind es in der aktuellen Statistik 41 Fälle weniger. Auch die Rauschgiftdelikte sind beinahe um die Hälfte zurückgegangen von 50 (2021) auf 26 (2022). Bei der Sachbeschädigung gingen die Zahlen dafür wieder deutlich nach oben – nämlich von 48 (2021) auf 69 (2022). Auch im Bereich der Straßenkriminalität hat es wieder deutlich mehrt Straftaten gegeben: Mit 217 liegt die Zahl wieder in dem Bereich von 2018 als insgesamt 228 Delikte mit einem Bezug zur Straßenkriminalität von der Polizei erfasst wurden. Körperverletzungen liegen mit 62 Fällen deutlich über dem Vorjahr mit 38 Fällen.