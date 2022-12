6,5 Millionen für mehr Sicherheit

Wenn die Fraktionen am Dienstagabend (12. Dezember) ein letztens Mal in diesem Jahr zusammenkommen, um in der Ratssitzung den Haushalt für das kommende Jahr zu verabschieden, dann wird mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus eines der größten Investitionsvolumen, das die Gemeinde in dem kommenden Jahr tätigt, nach Herbern gehen. Rund 6,5 Millionen Euro sind im Haushalt für die Baumaßnahme eingestellt. Zusätzlich hat die Gemeinde für den Neubau Fördermittel aus dem Förderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern“ in Höhe von 250.000 Euro bewilligt bekommen. Durch den Einsatz regenerativer Energien, die bei der Baumaßnahme am Gebäude realisiert werden, wird erwartet, dass weitere Fördermittel beantragt werden können.

In puncto Nachhaltigkeit sind für das Gerätehaus verschiedene Maßnahmen geplant. Die Wärmeenergie wird laut der Planungen über eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bereitgestellt werden. Zudem wird eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 30 Kilowattpeak (kWp) zur Eigenenergiegewinnung mit errichtet. Das Flachdach des Sozialgebäudes soll ein Gründach erhalten.

Hoffen auf gute Angebote

„Lange haben wir mit dem Architekturbüro Kröger aus Ascheberg und den Kameraden der Herberner Feuerwehr über den Plänen gebrütet und das Fachwissen aus dem Löschzug miteingebracht“, erklärt Fachgruppenleiter Christian Scheipers das moderne und maßgeschneiderte Konzept.

Direkt nach der Ratssitzung soll es zügig an die Umsetzung des Bauvorhabens gehen. Denn der Zeitplan ist mehr als sportlich: Der Bauantrag soll bis zum Ende des Jahres genehmig sein. Dann geht es um das Einholen und Abstimmen der Angebote. Diese Phase soll bis zum Herbst des kommenden Jahres andauern. „Der Baubeginn soll im August 2023 erfolgen“, erläutert Architekt Bernhard Kröger und ergänzt: „Wir hoffen auf gute Angebote, denn wenn ein Gewerk nicht vergeben wird, dann gibt es im kompletten Zeitplan gleich eine Verzögerung. Doch die Lage im Bausektor wird gerade wieder etwas besser.“ Insgesamt ist für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses eine Bauzeit von zwei Jahren veranschlagt. Bis August 2025 soll es fertiggestellt sein.