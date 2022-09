740 Quadratmeter zum Spielen

Genau ein Jahr haben die Pfützenhüpfer im Provisorium an der Profilschule verbracht. Nun hat die Zeit des Wartens ein Ende, denn in dem 740 Quadratmeter großen Neubau gibt es genügend Platz zum Toben und Spielen. Das Gebäude an der Herberner Straße wurde nun offiziell eröffnet.

Vorbei sind die Zeiten im Provisorium-Pavillon an der Profilschule Ascheberg, die genau ein Jahr andauerten. Denn während die kleinen Pfützenhüpfer im August des Vorjahres das Provisorium bezogen, sind sie seit Anfang August in ihrem neuen Domizil an der Herberner Straße angekommen. Und der 740 Quadratmeter große Kita-Neubau lässt wahrlich keine Wünsche offen. Davon überzeugte sich bei der offiziellen Eröffnung nun auch das Gemeindeoberhaupt Thomas Stohldreier. Mit im Gepäck hatte der Bürgermeister einen gebackenen Schlüssel aus Brotteig und zwei kleine Camping-Tische für die geräumige Außenanlage der Kita, die sich derzeit noch in der finalen Fertigstellung befindet.