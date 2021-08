A 1 ist nach Unfall gesperrt

Die Autobahn 1 ist in Fahrtrichtung Dortmund nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Durch einen medizinischen Notfall am Steuer hatte ein 59-jähriger Pole die Kontrolle über den Lkw verloren. Ein Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die A 1 ist voll gesperrt. Auch auf den Nebenstrecken staut sich der Verkehr. Auf der Landstraße geht es drei Kilometer vor Herbern nur im Stop an Go voran.

Der Verkehrsteilnehmer, die vor der Unfallstelle warten, werden einspurig an dem Unfall-Lkw vorbeigeführt. Die Sperrung wird bis nach Mittag dauern, teilt die Polizei mit.