Das plötzliche Brückenproblem

Auch die Autobahnbrücke am Bakenfelder Weg in Herbern muss umgerüstet werden. Bislang war sie für eine Traglast von 40 Tonnen freigegeben. Künftig soll hier kein Begegnungsverkehr mehr möglich sein, um die Last auf das Bauwerk zu verringern.

Dank des geplanten sechsspurigen Ausbaus der A 1 sind die Tage der Autobahnbrücken im Gemeindegebiet von Ascheberg ohnehin gezählt. Die erste von ihnen, die zur K 39 (Amelsbürener Straße) gehört, soll bereits im kommenden Februar abgerissen werden. Allerdings ist auch klar, dass noch viele Jahre ins Land gehen werden, bis der Autobahnausbau abgeschlossen und alle betroffenen Brücken durch Neubauten ersetzt worden sind. Dumm nur, dass da jüngst ein Problem aufgeploppt ist, das laut der zuständigen Autobahn GmbH umgehend, um nicht zu sagen sofort, gelöst werden muss.

„Wir haben im August ein entsprechendes Schreiben erhalten“, bestätigt Bürgermeister Thomas Stohldreier im Gespräch mit den WN. Mit diesem Schreiben wurden zahlreiche Kommunen in Westfalen informiert, dass man bei mehreren hundert Autobahnbrücken Bedenken bezüglich ihrer Tragfähigkeit habe. Hintergrund ist offenbar vor allem das deutlich höhere Gewicht moderner landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Brachte ein Traktor in den 1960er Jahren häufig nicht mehr als 1,3 Tonnen auf die Waage, können moderne Zugmaschinen locker über 16 Tonnen wiegen. Zu viel für viele der in die Jahre gekommenen Brücken, wie nun festgestellt wurde.

„ Haben wir eine Brücke in Kuppelform, wäre es dort sinnvoll, den Verkehr mit einer Ampel zu regeln. “ Christian Scheipers

Ampel oder Einbahnregelung

Für eine schnelle Lösung des Problems gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten: eine grundsätzliche Reduzierung der zugelassenen Nutzlast durch das Aufstellen entsprechender Schilder oder eine Einbahnregelung, um Begegnungsverkehr auf der Brücke zu vermeiden und so die Traglast zu verringern. Erstere Möglichkeit möchte man im Rathaus vermeiden, um den Landwirten kilometerlange Umweg zu ersparen. Bei der zweiten sehen Stohldreier und Christian Scheipers, Leiter Technische Dienste, zwei unterschiedliche Herangehensweisen als praktikabel. „Haben wir eine Brücke in Kuppelform, wäre es dort sinnvoll, den Verkehr mit einer Ampel zu regeln“, so Scheipers. Denn an diesen Brücken könnten die Fahrzeugführer nicht frühzeitig genug erkennen, ob ihnen womöglich ein anderes Fahrzeug entgegen kommt. Bei flachen Brücken mit entsprechender Sicht könne dagegen eine Einschnürung der Fahrbahn auf 3,5 Meter mit einer entsprechenden Beschilderung ausreichen, erklärt der Fachmann die andere Variante.

Noch an diesem Mittwoch (26. Oktober) soll bei einer „Bereisung“ der Standorte die jeweilige Situation vor Ort beurteilt werden. Im Fall einer Regelung mit einer Ampel werde man zunächst mit Baustellenanlagen arbeiten, so Scheipers. Dazu werde man Wartungsverträge mit einer Fachfirma schließen, denn solche Signalanlagen bedürften einer ständigen Fernüberwachung.

Egal ob Ampel oder Einbahnregelung – wichtig sei, so Stohldreier, „dass niemand abgeschnitten wird.“ Schließlich werde es durch den sukzessiven Abriss und Neubau der Brücken im Zuge des Ausbaus der Autobahn ohnehin zu Einschränkungen und Ausweichverkehr kommen.

Das einzig Gute an dem „neuen“ Problem, mit dem sich die Verwaltung neben all den anderen Herausforderungen auch noch kümmern darf: Den Kommunen und anderen Baulastträgern sei eine komplette Kostenübernahme für die Maßnahmen durch die Autobahn AG zugesagt worden.