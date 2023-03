Brennender Lastwagen auf A1 – Stau auf mehreren Kilometern

Am Freitagmorgen stand ein Lastwagen auf der A1 zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg auf Höhe einer Baustelle in Flammen. Der Verkehr staut sich momentan kilometerlang.

Auf der A1 staute sich der Verkehr am Freitagmorgen in Folge eines Lkw-Brands.

+++ Ticker zum Stau auf der A1 bei Münster aktualisieren +++

Update: 10 Uhr. Da der Verkehr aufgrund der Sperrung der A1 derzeit umgeleitet wird, kommt es momentan auch auf anderen Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. So staut es sich derzeit in auch auf der B85 in Richtung Drensteinfurt. Zudem scheinen einige Verkehrsteilnehmer ihr Glück über die B54 zu versuchen – dort staut es sich jedoch mittlerweile auch von Richtung Herbern bis zur Kreuzung der B58. Wir berichten weiter.

Stau auf A1 zwischen Ascheberg und Münster

Erstmeldung: Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sei sie um 7:09 Uhr über den brennenden Lastwagen auf der A1 informiert worden. Die Autobahn ist derzeit zwischen Ascheberg und Hiltrup in Fahrtrichtung Münster ist gesperrt. Nach Absprache mit der Feuerwehr sei der linke Fahrstreifen laut Polizei inzwischen wieder freigegeben worden.

Laut WDR staut sich der Verkehr aktuell (Stand 8.35 Uhr) auf einer Länge von fünf Kilometern. Wie lange die Sperrung auf der A1, die am Wochenende erneut gesperrt wird, noch andauern wird, ist noch unklar. Auch die Brandursache und ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wir berichten weiter.