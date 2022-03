Abholzen für das neue Altenheim

Mit seinem Hund Gassi gehen wird hier so bald keiner mehr: Auf der Freifläche zwischen Caritas-Wohnhaus und Bispingheide wurde jetzt der komplette Bewuchs abgeholzt, um so Platz für den Neubau des Altenheims St. Lambertus zu schaffen.

Wo Neues entsteht, muss Altes weichen. In diesem Fall ist es der Bewuchs der Grünfläche zwischen dem Caritas-Wohnhaus und der Bispingheide, der in den vergangenen Tagen abgeholzt wurde, um Platz für den geplanten Neubau des Altenheims St. Lambertus (die WN berichteten) zu schaffen. „Diese Maßnahme musste aufgrund von Umweltschutzvorgaben jetzt erfolgen“, erklärt Ulrich Scheer, kaufmännischer Vorstand der Heilig-Geist-Stiftung in Dülmen, die das bisherige Altenheim betreibt und nun auch für den Neubau verantwortlich zeichnet, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mit der eigentlichen Baumaßnahme werde es Ende April bis Anfang Mai losgehen, informiert Scheer. Aktuell befinde man sich dazu in den Verhandlungen mit Baufirmen für den Rohbau.

Veraltete Struktur stand Sanierung im Wege

Dem Entschluss, das alte Gebäude des Altenheims St. Lambertus nicht zu sanieren beziehungsweise zu modernisieren, sondern stattdessen in unmittelbarer Nachbarschaft eine komplett neue Einrichtung zu schaffen, waren längere Überlegungen vorausgegangen. „Aber allein schon die veraltete Wohnstruktur“ habe einem Umbau des bestehenden Altenheims im Wege gestanden, wie Scheer betont. Diese entspräche in keiner Weise mehr den Prinzipien, nach denen heute moderne Senioreneinrichtungen konzipiert würden.

So soll der Neubau des Altenheims St. Lambertus aussehen. Foto: Gemeinde Ascheberg

Auf der Freifläche zwischen Melkpatt, Bispingheide und Caritas-Wohnhaus soll ein dreigeschossiges Gebäude mit Flachdach entstehen. Ein erster Entwurf lag besonders den Nachbarn im Magen. Deswegen wurde nachgebessert. Es blieb bei einem dreigeschossigen Bauwerk, das maximal 10,50 Meter hoch sein darf – das entspricht der Höhe der Gebäude mit betreutem Wohnen im Süden des Geländes. Zudem wird es im kritischen Nachbar-Bereich zweigeschossige Anteile besitzen. Stehende Bäume im östlichen Bereich werden in dem Plan festgeschrieben. Klar ist auch, dass im östlichen Bereich des Geländes ein Weg von der Biete gebaut wird, über den zuerst Baufahrzeuge, später Besucher und Lieferverkehr geführt werden sollen. In der damaligen Diskussion bezüglich der Zuwegung hatte die Verwaltung betont, dass die Zufahrt von der Bispingheide als Rettungsweg nicht verzichtbar sei. Der Verkehr zu Altenheim und Caritas-Wohnhaus soll aber nur von der Biete aus möglich sein.

Die Fertigstellung des neuen Altenheims sei für das zweite Halbjahr 2023 avisiert, so Scheer. Während der Bauphase für das neue Altenheim gehe der Betrieb in der bisherigen Einrichtung ganz normal weiter. Nach dem Umzug in den Neubau erfolge dann der Abriss des alten Komplexes.