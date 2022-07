Adrenalin pur in luftiger Höhe

Adrenalinjunkies kommen vom 30. Juli bis 1. August in Ascheberg auf ihre Kosten. Dafür sorgen insbesondere drei neue Fahrgeschäfte auf der Jacobi-Kirmes. Mit bis zu 15 Umdrehungen pro Minute geht es in luftiger Höhe mächtig rund.

Zwei Jahre ohne Kirmes. Doch nun ist das Warten endlich vorbei: Das Highlight lässt ab Samstag (30. Juli) nicht nur halb Ascheberg drei Tage lang Kopf stehen, sondern zieht traditionell auch viele Ehemalige zurück in die Heimat. Doch was ist dabei die Spannendste aller Fragen? Ganz klar: die Beschickung der Wechselplätze. Und die wird 2022 alles andere als langweilig.

Atemberaubende Reise

Mit von der Partie ist ein Fahrgeschäft, das wie eine gigantische Schiffschaukel funktioniert und die Fahrgäste mit vollen Schwung 22 Meter hoch in die Lüfte katapultiert. Die Rede ist vom „Rocket“. Das 2006 erbaute Hochrundfahrgeschäft war mit seinem Erstbesitzer vor zehn Jahren schon einmal in Ascheberg. Seit 2015 reist die Schaustellerfamilie Hartmann aus Hagen mit der Riesenschaukel. Wer hier einsteigt, den erwartet eine atemberaubende Reise. Die Swing-Gondel, die 24 Personen Platz bietet, rotiert in zwei Richtungen. Die freischwebende Sitzposition sorgt dabei für den besonderen Kick. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Umdrehungen pro Minute kommen Adrenalinjunkies voll auf ihre Kosten. Bleibt nur noch eines zu sagen: Guten Flug. Los geht es am Platz hinter der Volksbank.

Actionreicher Fahrspaß

Comic-Helden wie Thor oder Spiderman warten am Platz vor der ehemaligen Drogerie Bose. Dort baut Schausteller Marvin Fick sein Fahrgeschäft „Heroes“ vom Typ Orbiter auf: 18 Gondeln hängen an langen krakenartigen Armen und bieten 36 Personen Platz. Actionreicher Fahrspaß für die ganze Familie ist garantiert, ebenso wie das berüchtigte Kribbeln im Bauch. Special Effects wie Feuerstöße sorgen für ein unvergleichliches Fahrgefühl. Zwanzigmal pro Minute dreht sich das Karussell im Kreis. Die jeweils drei Gondeln am Ende der nach oben gefahrenen Arme machen dabei sogar 22 Runden. Da wirken echte Kräfte auf die Mitfahrer und so mancher dürfte beim Verlassen das Gefühl haben, ein Superheld zu sein. Für ganz besonderen Nervenkitzel sorgt auf dem Katharinen-Parkplatz „Mr. Gravity“. So der Name des Hochrundfahrgeschäftes, das Frank Oberschelp aus Bielefeld zur Jacobi-Kirmes dort aufbaut. Wenn sich der Arm des Karussells „Mr. Gravity“ rund 90 Grad in den Himmel hebt, rauscht Adrenalin durch die Adern der Fahrgäste. Auf einer Höhe von 19 Metern beginnt die 20 Personen umfassende Gondel sich zu drehen. Und auch der Arm rotiert senkrecht um die eigene Achse. Logisch, dass die Fahrgäste bei dieser rasanten Fahrt die Bekanntschaft mit der Gravitationskraft auf noch nicht gekannte Art machen.

Rasante Fahrt mit Nervenkitzel

Die drei Neuzugänge, die das Team rund um Marktmeister Daniel Krüger nach Ascheberg geholt hat, versprechen Fahrvergnügen der besonderen Art. Neben ihnen sind natürlich auch die bekannten Stammbeschicker wie Raschs Musikshop, Dorenkamps Autoscooter oder der Jump Street von Marlon Klaasen mit von der Partie. Für die kleinen Gäste sorgt eine Auswahl an Kinderfahrgeschäften für echtes Kirmesfeeling.

Und last but not least, gibt es da noch eine Frage, die vielen Aschebergern auf der Seele brennt. Was passiert im Garten des ehemaligen Burghofs? Gibt es dort ein Zelt? „Ein Zelt nicht, dafür aber einen Biergarten mit Cocktailbar“, antwortet Daniel Krüger auf diese Frage.