Alba ersetzt Panske im Rat

Nach fünf Jahren im Landtag in Düsseldorf hat Dietmar Panske sein Ratsmandat in Ascheberg zurückgegeben. Der Grund für diesen Entschluss, der ihm nicht leicht falle, habe in erster Linie mit seinen zusätzlichen Aufgaben in der neuen Legislaturperiode zu tun. Eine Nachfolgerin ist schon gefunden.

Fünf Jahre ist es her, dass Dietmar Panske als Direktkandidat für die CDU in den Düsseldorfer Landtag gewählt würde. Seitdem absolviert der Ascheberger den Spagat zwischen seinen politischen Aufgaben in der Landeshauptstadt und seinem lokalpolitischen Engagement als Ratsmitglied in seiner Heimat.

Ein Spagat, der nun nicht mehr länger zu meistern ist, wie Panske im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten erzählt. Darum habe er sein Ratsmandat zum 20. September zurückgegeben. „Irgendwann muss man sich eingestehen, wenn es nicht mehr funktioniert. Ich kann mich ja nicht klonen, um überall zugleich zu sein.“

Der Grund für diesen Entschluss, der ihm nicht leicht falle, habe in erster Linie mit seinen zusätzlichen Aufgaben in der neuen Legislaturperiode zu tun. Dazu gehöre, dass er zum Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses „Kindesmissbrauch“ gewählt wurde, dem er bislang schon als Sprecher und Obmann angehörte. Dieser befasst sich unter anderem mit dem Missbrauchsfall von Lügde und den daraus resultierenden gesetzlichen Maßnahmen zum Kindesschutz.

„Im Tiefflug über die Autobahn zur Ratssitzung“

Als neuer Obmann und Sprecher für das Thema Integration und Flucht hat Panske ein weiteres umfangreiches und sehr aktuelles Themenfeld, um das er sich jetzt in Düsseldorf kümmert. „Ich bin mindestens an vier Tagen in der Woche in Düsseldorf, dazu kommen meine Termine im Wahlkreis, die ich natürlich auch weiter noch wahrnehmen möchte.“ Da bleibe einfach keine Zeit, um noch seinen Aufgaben als Ratsmitglied angemessen nachzukommen. Mehr als einmal sei er in den vergangenen Monaten „im Tiefflug“ über die Autobahn gebrettert, um es zur Sitzung im Rathaus um 18 Uhr zu schaffen. „Mit dem Zug hätte ich das erst gar nicht versuchen müssen.“

Dietmar Panske gibt sein Engagement als Ratsmitglied in Aschberg auf. Foto: CDU

Seinen Platz als CDU-Ratsmitglied wird Sabine Alba aus Herbern übernehmen. Nachdem die Fraktionsmitglieder Johannes Wirtz und Cornelia Pelster, auf der Liste vor ihr stehend, aus Zeitgründen auf das Ratsmandat verzichtet haben, wird nun die Polizei-Hauptkommissarin voraussichtlich schon heute Abend im Rahmen der Ratssitzung im Bürgerforum offiziell vereidigt.

Sabine Alba ist seit 2019 Mitglied in der CDU. Sie ist sachkundige Bürgerin im Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss, stellvertretende Sachkundige Bürgerin im Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss sowie auch im Bildungs- und Kulturausschuss.

Die 52-Jährige hat zwei erwachsene Kinder.

Über ihre Funktion als neues CDU- Ratsmitglied sagt sie folgendes: „Ich war schon mein Leben lang politisch interessiert und freue mich wahnsinnig darauf, mich künftig noch stärker bei der Gestaltung meiner Heimat einbringen zu können.“