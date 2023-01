Albert Lienkamp gewinnt den Superpokal

Die Sallander waren in der Ausstellungssaison 2022 die erfolgreichsten Kaninchen, die von einem Mitglied des Kaninchenzuchtvereins Davensberg präsentiert wurden. Albert Lienkamp hatte das Quartett auf Lokal-, Kreis- und Landesschau präsentiert und mit diesen Tieren im Vergleich zu den anderen Vereinsmitgliedern die meisten Punkte gesammelt. Deshalb wurde ihm bei der Generalversammlung in der Gaststätte Elvering jetzt der Superpokal übergeben, heißt es in einer Pressenotiz. Der Sieg war nur ganz knapp, denn mit 1154,5 Punkten lag Lienkamp nur einen Zähler vor seinem Züchterkollegen und Vereinsvorsitzenden und Berni Altenhövel mit seinen Hellen Großsilber-Kaninchen.

235 Kaninchen ins Zuchtbuch eingetragen

Berni Altenhövel eröffnete die Versammlung und nahm im Anschluss sechs neue Mitglieder in den Verein auf. Beim Jahresbericht 2022 standen die Ausstellungen im Vordergrund. Auf der Kreisschau gewann Josef Guddorf mit Lohkaninchen schwarz die Kammermedaille und Peter Elsner mit Kastanienbraune Lothringer den Landesverbandsehrenpreis. Bei der Allgemeinen Niedersächsischen Kaninchenschau (ANK) wurde Albert Lienkamp mit Sallander Niedersachsen-Meister. Der Kassenbericht von Maik Lagocki informierte über eine gute Kassenlage. Zuchtbuchführer Albert Lienkamp berichtete über 235 gezogene Kaninchen, die ins Zuchtbuch eingetragen wurden.

In diesem Jahr nehmen die Kaninchenzüchter wieder an der Aktion Saubere Landschaft am 11. März teil. Der Verein W 189 Davert­stolz wird 2023 die Kreisschau mit angeschlossener Lokalschau am 11. und 12. November durchführen, heißt es abschließend.