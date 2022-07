Aldi-Parkplatz wird nachgebessert

Der Parkplatz am neuen Aldi-Markt an der Lüdinghauser Straße ist aktuell nur eingeschränkt nutzbar. Dort finden derzeit Nachbesserungsarbeiten statt. Kurz nach der Neueröffnung war festgestellt worden war, dass die Fahrbahnen deutlich zu schmal sind.

Was machen denn schon wieder die Bagger am nagelneuen Aldi-Markt? „Fehlerkorrektur“ wäre wohl der richtige Begriff für die gerade laufenden Arbeiten.

Als Anfang Mai der neue Aldi-Markt an der Lüdinghauser Straße seine Pforten öffnete, herrschte nicht nur der sonst übliche Ansturm von Neugierigen und Schnäppchenjägern. Es herrschte auch auf dem neu angelegten Parkplatz das Chaos. Fahrzeuge stauten sich auf dem Gelände. Das Rangieren zwischen den Parkbuchten sorgte bei so manchem für bloß liegende Nerven. Wie sich nur wenige Tage später herausstellte, lag das nicht nur am großen Andrang sondern an einer fehlerhaften Bauausführung des Parkplatzes (die WN berichteten). „Wir mussten feststellen, dass der Parkplatz vom Bauunternehmen nicht so ausgeführt wurde, wie er von uns ursprünglich geplant wurde“, erläuterte damals Marco Miete, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi.

Zu enge Fahrspuren

Dabei ging es um die Breite der Fahrspuren zwischen den Parkbuchten sowie der Hauptdurchfahrt. Beide waren deutlich zu schmal angelegt worden. „Für die Fahrbahnen war eine durchgängige Breite von sechs Metern vorgesehen. Stattdessen haben wir dort nur fünf Meter und in den Seitenarmen teilweise noch weniger“, informierte Miete und versprach eine zeitnahe Nachbesserung, und das ohne eine komplette Sperrung der Parkfläche.

Wie das funktioniert, ist aktuell auf dem Grundstück jetzt zu beobachten. Für die Umgestaltung wird unter anderem ein Pflanzstreifen entlang der Lärmschutzwand mit genutzt.