„Alle Jahre wieder“

„Wir haben hier oben schon alle Wetterlagen erlebt – eisige Kälte, Schneeregen, der einem in das Gesicht fegt, oder die allerschönste Aussicht beim Sonnenuntergang“, beschreibt Manfred Hölscher von der Blaskapelle Ascheberg die unterschiedliche Stimmung, die am Heiligen Abend hoch oben auf dem Kirchturm herrschen kann. Auch in diesem Jahr wird er mit weiteren sieben Musikern aus der Blaskapelle am morgigen Samstag (24. Dezember) um 16 Uhr den Aufstieg antreten.

