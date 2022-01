Alle stehen in den Startlöchern

Ascheberg

Es ist eine Planung mit vielen Unbekannten, aber in einem Punkt sind sich die Schützen aller Vereine in der Gemeinde einig: Es wird nach vorne geschaut. In einer WN-Umfrage blicken sie optimistisch auf das Jahr und verraten unserer Zeitung die wichtigsten Daten im Terminplan.

Von Ann-Christin Frank