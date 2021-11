Am Ende des Gottesdienstes gibt es Dank und Urkunden

Auch wenn die Kolpingsfamilie Ascheberg den überwiegenden Programmteil an ihrem Kolpinggedenktag wegen der Pandemielage ins nächste Jahr verschob – auf eines wollte sie nicht verzichten: die Ehrung ihrer langjährigen Mitglieder. Diese fand nun in einem ungewöhnlichen Rahmen statt.

Einen ungewöhnlichen Rahmen für die Ehrung der langjährigen Mitglieder wählte die Kolpingsfamilie Ascheberg: Die Urkunden wurden am Ende eines Gottesdienstes übergeben.

Die Schutzmasken verdeckten zwar die fröhlichen Gesichter. Aber leuchtende Augen deuteten darauf hin, dass die besondere Aktion bestens angekommen war: Die Kolpingsfamilie Ascheberg ehrte nun ihre Jubilare in ungewöhnlichem Rahmen – zum Ausklang eines Gottesdienstes.

Die Kolpinger hatten den geselligen Teil des Kolpinggedenktages abgesagt, da sie aufgrund der angespannten Pandemielage ihre Mitglieder keinem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen wollten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das geplante Programm mit Neuaufnahmen und einem Talk mit Bürgermeister Thomas Stohldreier verschoben sie ins nächste Jahr. Aber ihren Jubilaren wollten sie dennoch unter Beachtung aller Hygieneregeln pünktlich Dank sagen.

Applaus der Gottesdienstbesucher

Der Kolpingvorstand brachte die Urkunden mit in die St.-Lambertus-Pfarrkirche, las die Namen der zu Ehrenenden vor und bescherte elf treuen Mitgliedern so den Applaus aller Gottesdienstbesucher. Nach der Messe gab es dann die Urkunden – darunter eine sehr seltene für Bernhard Heubrock, der seit 70 Jahren Kolpingmitglied ist. Seit 65 Jahren sind Max Olbrich, Theo Schilling und Hubertus Leineweber dabei, seit 60 Jahren Paul Sorges und Rainer Holtmann. Vor 40 Jahren trat Martin Heiming in die Kolpingsfamilie ein, vor 25 Jahren taten dies Tobias Rehr, Patrik Schulte Loh, Frank Neve und Sascha Klaverkamp. Sie alle zählen zu einer starken Gemeinschaft: Die Kolpingsfamilie Ascheberg zählt aktuell 609 Mitglieder.