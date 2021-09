Ansturm auf das Aldi-Zelt erwartet

Vorübergehende Verkaufsfläche an Raiffeisenstraße

Ascheberg

Viele neugierige Blicke hat das 700 Quadratmeter große Aldi-Zelt in Ascheberg in den vergangenen Wochen schon auf sich gezogen. Nun öffnet der Discounter die vorübergehende Verkaufsfläche an der Raiffeisenstraße und erwartet großen Andrang.

Von Ann-Christin Frank