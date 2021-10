Ärmel gemeinsam hochgekrempelt

Die beiden Container, die am Samstag vor dem Pfarrheim St. Lambertus stehen, sind randvoll. Und auch die Anhänger hinter den beiden Traktoren bieten nur noch wenig Freifläche. Einer ist komplett mit Lorbeergrün bedeckt. Denn die Hecke an der rückwärtigen Seite des Pfarrheims, „die musste weichen. An der Stelle wird nächste Woche ein Gerüst aufgebaut“, erklärt Burkhard Börger, Verwaltungsreferent der Pfarrgemeinde St. Lambertus, der die große Ausräumaktion am Samstag im Pfarrheim koordinierte.

Ehrenamtlich pünktlich am Start

20 ehrenamtliche Helfer waren morgens pünktlich am Start, um die Ärmel hochzukrempeln. Auch Bernhard Kröger, der beim nun anstehenden Umbau des Ascheberger Pfarrheims als Architekt verantwortlich zeichnet, verschaffte sich einen Überblick.

Der große Saal des Gebäudes sieht zwei Stunden später schon ziemlich leer aus. Einsam und verlassen lehnt dort ein Bild an der Wand, wo einst die Bühne aufgebaut war. Jürgen Offermann arbeitet derweil in luftiger Höhe und nimmt Lampen ab, während unten am Boden die Tische fachgerecht abgebaut werden. Unterdessen stehen drei Herren auf dem Dachboden und begutachten einen alten Schrank. „Massiv Eiche“, sagt Michael Falke und klopft auf das Holz. Das gute Stück soll nun vorübergehend im benachbarten Pfarrhaus untergebracht werden. Simon Handrup macht sich ans Werk und zieht die kleinen Schubladen raus, die sich hinter den Schranktüren verbergen. Doch er kommt nicht weit, sondern wird prompt von Heinrich Lohmann unterbrochen. „Stopp, die müssen alle nummeriert werden, sonst wird das hinterher beim Zusammenbau ein Desaster.“ Also alle Schubladen noch mal zurück und ordentlich beschriften. Schnell zeigt sich, dass die ehrenamtlichen Helfern gleich über diverse Fähigkeiten und Talente verfügen, ob in Sachen Elektrik, Schreinerarbeiten oder Organisation. Ein absolutes Plus für die große Ausräumaktion, denn die geht dadurch um ein Vielfaches einfacher von der Hand.

Pfarrbücherei wird wiedereröffnet

Den ganzen Morgen haben die 20 ehrenamtlichen Helfer gemeinsam mit Pfarrer Stefan Schürmeyer und Burkhard Börger geräumt, sortiert und alle Dinge an unterschiedlichen Stellen untergebracht. Der Kolpingraum ist dabei zu einem großen Lager mutiert. Bereits am Donnerstag hatte Burkhard Börger schon mit zehn Helfern ganz viel Vorarbeit geleistet. Dabei ist auch die Pfarrbücherei ausgeräumt worden. „Die wird nun in der ehemaligen Wohnung der Pastoralassistentin am Lambertuskirchplatz 21 untergebracht und eröffnet dort am 31. Oktober wieder neu“, so Börger. Die oberen Räume des Pfarrheims bleiben künftig leer, denn dort entstehen Wohnungen.

Am Samstag wurde noch einmal richtig geräumt im Pfarrheim. Einige Dinge landeten dabei auch in einem der beiden Container, die sich rasant füllten. Foto: Tina Nitsche

Es war am Samstag ein Gemeinschaftsaktion großen Ausmaßes. Und ja, da musste dann auch mal die ein oder andere Entscheidung getroffen werden, denn im Laufe der Jahre ist allerhand zusammengekommen: Behalten oder wegwerfen?, hieß es da „Gar nicht so einfach, natürlich hängen an so manchem Stück Emotionen“, gibt Burkhard Börger zu. Dennoch war nun der Zeitpunkt gekommen, sich auch von einigem zu trennen. Und eben diese Dinge landeten dann in den großen Containern draußen auf dem Kirchplatz oder auf der Ladefläche der Trecker-Anhänger.