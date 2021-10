Ascheberg investiert kräftig

Bürgermeister Thomas Stohldreier stellte einen investitionsreichen Haushaltsplan 2022 vor. Investiert wird in den Eschenplatz, die Profilschule, ein Feuerwehrgerätehaus in Herbern, den Anschluss der Kläranlage Herbern an Ascheberg, den Grundstückskauf und für eine Rampe am Bahnhof Davensberg.

Foto: Theo Heitbaum