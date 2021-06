Ascheberg ist coronafrei

Die Gemeinde Ascheberg ist seit Dienstag coronafrei. Das geht aus den täglich veröffentlichten Zahlen des Kreisgesundheitsamtes hervor. Die Behörde hatte am 30. April vier Neuinfektionen gemeldet. Im Mai hat sich an der offiziellen Statistik in Ascheberg, Davensberg und Herbern niemand neu angesteckt. Die Statistik des Kreises beinhaltet 41 Menschen, die sich mit dem neuartigen Virus angesteckt haben. Sie sind alle genesen, Todesfälle im Zusammenhang mit COVID 19 gab es bisher nicht. Ascheberg ist nach Nordkirchen die zweite Kommune im Kreis, in der aktuell niemand infiziert ist, die vielbesprochene Dunkelziffer bleibt hier außen vor. Die ersten Fälle in der Gemeinde waren am 7. März vermeldet worden.