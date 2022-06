Ascheberg startet wieder durch

Bitte einmal Platz nehmen! Martin Bußkamp hat schon mal symbolisch den Liegestuhl vor die Tür von Ascheberg Marketing gestellt. Dabei ist ihm die Vorfreude deutlich anzumerken. Zwei Jahre Zwangspause durch Corona haben Spuren hinterlassen beim „Möglich-Macher“, wie er seine Aufgabe durchaus treffend beschreibt. „Im Januar 2020 hatten wir noch einen pickepackevollen Terminkalender für das Jahr“, erinnert sich Bußkamp. Danach habe die Arbeit in erster Linie nur noch darin bestanden, eine Veranstaltung nach der anderen abzusagen. „So was macht viel Arbeit, aber leider keinen Spaß.“

Im Sommer 2021 habe man dann unter den strengen Hygienevorgaben zumindest einige wenige Dinge umsetzen können. Wie beispielsweise die Aktion „Eine Gemeinde liest“. „Aber das auch nur mit vielen Einschränkungen und Unwägbarkeiten.“ Damals habe man es mit einer Corona-Schutzverordnung zu tun gehabt, „die umfasste rund 40 Seiten. Heute sind es noch fünf“.

Neuauflage von „Ascheberg trifft sich“

Doch damit ist ja jetzt – zumindest vorerst – Schluss. Womit wir auch wieder beim eingangs erwähnten Liegestuhl wären. Dieser wird nämlich – zusammen mit rund 30 weiteren Exemplaren zuzüglich vieler Festzeltgarnituren – das Mobiliar beim Picknick-Open-Air-Konzert am 19. Juni (Sonntag) bilden. Das von Gemeinde und Musikschule gemeinsam organisierte Event (die WN berichteten) hatte 2021 seine Premiere im Rahmen des Burgen- und Schlössertags in Davensberg am Burgturm. „In diesem Jahr steht die Bühne aber auf der Festwiese am Schlingermanns Hof. Wir wollten eine musikalische Kollision mit dem Jubiläums-Schützenfest vermeiden“, erklärt der Marketingchef schmunzelnd.

Am Donnerstag nach dem Konzert (23. Juni) folgt dann schon mit dem Auftakt von „Ascheberg trifft sich“ der nächste Termin im Veranstaltungskalender. „Ganz niederschwellig“ werde man da wieder unterwegs sein. Heißt: Auf dem Katharinenplatz treffen sich die Ascheberger ungezwungen und ohne großes Tamtam bei Bier, Bratwürstchen und Livemusik. „Mit Rainer Migenda haben wir zum Start einen Musiker, den die Ascheberger schon gut kennen“, verspricht Bußkamp. Aus insgesamt fünf Sommerterminen plus einer Nikolausausgabe am 8. Dezember besteht die Reihe im Jahr 2022.

Schützenvereine als Vorreiter

Dass nun wieder alles möglich ist, freut den „Möglich-Macher“ sichtlich. Egal, ob es die eigenen Events sind oder die anderer Akteure im Ort. „Die Schützenvereine, die mit ihren Festen gerade als Vorreiter wieder mutig in die Vollen gehen, oder auch die große Jakobi-Kirmes im August – diese Dinge sind für Ascheberg doch geradezu identitätsstiftend.“ Und was, wenn im Herbst womöglich Corona wieder zurückkehrt? „Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Wir planen das Jahr komplett durch und schauen, was am Ende passiert.“