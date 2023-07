Ascheberger bewirft Polizei mit Hammer

Als Polizisten in Ascheberg zu einem Einsatz ausrückten, warf einen pöbelnden Mann mit einem Hammer nach ihnen. Der Mann befand sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“.

Mann in "psychischem Ausnahmezustand"

Ein 54-jähriger Ascheberger hat am Donnerstag Polizisten mit einem Hammer beworfen. Gegen 20.30 Uhr meldeten Zeugen einen pöbelnden Mann auf einem Balkon. Zuvor beleidigte er Anwohner und bedrohte diese verbal. Den eingetroffenen Polizisten öffnete er nicht. Sie gingen in den Garten, um mit dem auf dem Balkon stehenden Mann zu sprechen.

Unter anderem schlug der Ascheberger mit einer Eisenstange auf das Geländer. Kurz darauf warf er unvermittelt den Schlosserhammer auf die Polizisten, jedoch verfehlte er diese. Auf Ansprache reagierte der Mann verbal aggressiv. Die Art der Äußerungen des 54-Jährigen ließen den Schluss zu, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr öffnete kurz darauf die Wohnungstür des Mannes. Die Polizisten betraten die Wohnung und fanden ihn im Schlafzimmer vor. In der Hand hielt er die Eisenstange. Er ließ diese nach Aufforderung eines Polizisten fallen.

Die eingesetzten Kräfte legten ihm Handschellen an. Zudem stellten sie durch einen beim Ascheberger freiwilligen durchgeführten Alkoholtest fest, dass er betrunken war. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation kam der 54-Jährige in ein Krankenhaus.