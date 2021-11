Ascheberger Fuchsjagd wird zur Frauensache

Die Hubertusjagd des RV Ascheberg hat über Jahrzehnte Tradition. Nach coronabedingter Pause wurde sie jetzt wieder einmal veranstaltet. Die Fuchsmajore sind in diesem Jahr ausschließlich weiblich.

Endlich wieder ein Tag, wie er im jährlichen Terminkalender des RV „St. Hubertus“ Ascheberg seit Jahrzehnten zu finden ist. Nach einjähriger Zwangspause wurde die Hubertusjagd wie geplant durchgeführt. Nur der Höhepunkt bei der Runde um das Dorf war völlig ungeplant. „Wir haben bei Schulze Pellengahr einen Damhirsch gesehen, einen alten Schaufler, der quer über einen Acker unterwegs war. Das war richtig toll“, berichtete Vorsitzender Martin Fallenberg bei der Rückkehr an der Reithalle.

Nach dem Gottesdienst ging es von der Reithalle zuerst zur Familie Brentrup, weiter bei Rehr und Vornholt vorbei zum Hof Schulze Isfort, wo die zweite Pause anstand. Die dritte Station war schließlich bei Bolte.

Der Vorsitzende hätte gerne mehr Reiterinnen und Reiter im Sattel gesehen, freute sich aber für die Teilnahme von fünf Kutschen. Begleitet wurden die Akteure von Jagdhornbläsern, die bei der Rückkehr an die Reithalle zum Schüsseltreiben bliesen. Gestärkt mit einer Erbsensuppe wurden die Fuchsmajore ausgeritten. Antonia Brentrup gab die Würde nach zwei Jahren und einer spannenden Jagd an Luisa Fallenberg ab. Die wiederum ritt den Fuchsjagd für die Gäste aus. Henrika Brünemann griff entschlossen zu und vertrat als Fuchs beim Höhepunkt den amtierenden Ascheberger Fuchsmajor. Und auch der dritte entscheidende Griff gelang einer Frau: Jutta Füchtling sicherte sich Fuchsschwanz roten Rock. Mit Mann Andreas eröffnete sich abends den Tanz in Frenkings Festscheune.