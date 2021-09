Ascheberger Kaufmannschaft setzt Segel in die Zukunft

„Heimatshoppen“ hieß es landesweit am vergangenen Wochenende. In Ascheberg wurde die Aktion zur Stärkung des örtlichen Einzelhandels bestens angenommen. „Die Leute wissen mittlerweile, was Heimatshoppen bedeutet“, freut sich Pro Aschebergs Vorsitzender Bernd Heitmann. Das Ziel der von der IHK-NRW mit dem Handelsverband NRW organisierten Aktion ist, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister herauszustellen. In Ascheberg hatten sich die Kaufleute wieder etwas einfallen lassen, um sich bei ihren Kunden zu bedanken. Sie taten das auf geschmackvolle Weise mit Äpfeln aus der Region (WN berichteten).

Kundenbindung gefördert

„Die Freude über die Äpfel war fast noch größer als bei Blumen“, beschreibt Günter Schwalbe, Pressesprecher Pro Ascheberg, seinen Eindruck. Gleichzeitig sei das Heimatshoppen ein schöner Anlass gewesen, mal wieder mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Die Kundennähe und Kundenbindung waren es auch, die in Corona-Zeiten dafür gesorgt haben, dass die Einzelhändler im Dorf relativ gut durch die harte Zeit gekommen sind. „Und das liegt sicherlich auch daran, dass die Geschäftsleute wirklich kreativ waren und auch in den Lockdown-Zeiten den Kontakt zu den Kunden gesucht haben.“

Digitale Vermarktung immer wichtiger

So boten viele Geschäftsleute kurzerhand einen Lieferservice an, waren telefonisch und via E-Mail zu erreichen. „Hier waren die Einzelhändler sehr viel flexibler als in manch anderen Regionen, was vielleicht auch daran liegen mag, dass hier viele Betriebe unternehmergeführt sind und die Mitarbeiter auch alle mitziehen“, so Schwalbe.

Heitmann hat festgestellt, dass das Ascheberger Konzept in Münster auch ausprobiert wurde, die Umsetzung allerdings nicht so möglich war. Obwohl nur wenige hiesige Betriebe ihre Waren über Online-Shops anbieten, hat Corona gezeigt, wie wichtig die digitale Komponente geworden ist. Da vielen Einzelhändlern jedoch die Kapazitäten für Online-Aktivitäten fehlen, hat sich die Gemeinde Ascheberg mit anderen Kommunen – unter anderem Senden und Drensteinfurt – zusammengetan: „Da ist etwas in Planung, denn es soll ein Online-Portal aufgebaut werden, wo die Einzelhändler ihre Produkte präsentieren können, die dann per Lieferdienst zum Kunden nach Hause gebracht werden“, erläutert Heitmann. Ihm als Florist habe vor allem der Fleurop-Dienst in Corona-Zeiten viel gebracht. „Blumen waren sehr gefragt, denn auf diese Weise sind viele Menschen, die sich nicht persönlich sehen konnten, in Verbindung geblieben.“ Ein dickes Lob zollt er den heimischen Geschäftsleuten, die alle flexibel reagiert hätten, und die sozialen Medien wie Insta­gram, Facebook und Co genutzt hätten, um ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten. „Dieses Engagement zahlt sich aus, man hat in Corona-Zeiten viel intensivere Gespräche geführt und das zeigt, wie gut der Einzelhandel hier verankert ist“, so Heitmann.

Innerbetriebliche Organisation angepasst

Innerbetrieblich hat sich so manches geändert: Einige Unternehmen haben Homeoffice eingeführt, andere haben die Öffnungszeiten angepasst oder neue Ideen umgesetzt, so wie zum Beispiel das „Wohnmobil-Dinner“ in der Gastronomie. Der Einsatz wurde am Ende belohnt, sind sich Heitmann und Schwalbe einig.