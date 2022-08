Susanne Schütte vom Nachhaltigen DAH über die Klimaschutzwoche, Ideen und Visionen

Das Programm für die Ascheberger Klimaschutzwoche steht. Darin haben die aktiven Bürger des Klimaforums Nachhaltiges DAH so einige spannende Vorträge und Veranstaltungen gebündelt.

In den vergangenen sechs Monaten hat Susanne Schütte vom Klimaforum Nachhaltiges DAH maßgeblich eines gemacht – das Programm für die Klimaschutzwoche vom 31. August bis 11. September organisiert. „Ich konnte dieses Mal auf die Erfahrungswerte aus dem Vorjahr zurückgreifen, wo wir erst im Juni – und somit deutlich später – mit der Planung gestartet sind. In diesem Jahr lief es also deutlich entspannter“, erläutert Schütte, denn schon vor der Ferienzeit stand das Programm.