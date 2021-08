Asphalt kündigt das Arbeitsende an

Foto:

Wenn der Aldi an der Lüdinghauser Straße schließt und und den Verkauf in ein Zelt an der Raiffeisenstraße verlegt, richtet der Bürgerbus-Verein eine zusätzliche Haltestelle auf der Raiffeisenstraße gegenüber dem Raiffeisenmarkt in Richtung Dorf Ascheberg ein. Er bietet somit einen zusätzlichen Service an und schafft die Möglichkeit, zum beziehungsweise vom Ersatz-Aldi-Markt fahren zu können.,Die Haltestelle wird ab 6. September bis voraussichtlich April 2022 zu den Fahrzeiten entsprechend der Zeiten der Haltestelle „Zu den Trups“ des gültigen Bürgerbus-Fahrplans angefahren. Dieser ist auf der Homepage buergerbus.ascheberg.de einzusehen.