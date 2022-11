Attraktives Sportangebot ist Magnet für die Gemeinde

Der TuS Ascheberg hat sich in den vergangenen Jahren neu aufgestellt und setzt auf Kooperationen, Digitalisierung und Eigeninitiative. Davon profitiere auch die Gemeinde insgesamt führte der Vorstand bei einem Besuch der CDU aus und nannte Beispiele.

Corona-Pandemie, Energiekrise, Bürokratie – die Liste mit Herausforderungen, vor der die örtlichen Vereine zurzeit stehen, ist lang. Um sich ein besseres Bild von der aktuellen Situation gerade auch im Sport machen zu können, trafen sich daher nun Mitglieder der örtlichen CDU mit dem geschäftsführenden Vorstand des TuS Ascheberg um den 1. Vorsitzenden Rainer Zahlten, teilen die Ascheberger Christdemokraten mit.

„Neben einer schönen Freizeitgestaltung sind gute und moderne Sportstätten ebenso wie ein gutes Schulangebot und attraktive Einzelhandelsmöglichkeiten ein wichtiges Pfund einer Gemeinde, um Menschen in der Gemeinde zu halten und neue Mitbürger zu gewinnen“, hob Zahlten – laut Mitteilung – gleich zu Beginn die Bedeutung der Sportvereine für die Gemeinde Ascheberg hervor. „Aus diesem Grund haben wir uns im Vorstand in den letzten Jahren massiv dafür eingesetzt, unsere Anlagen und unsere internen Abläufe neu aufzustellen“, so Zahlten weiter. Beispielsweise laufe die gesamte Vereinsverwaltung für aktuell immerhin 1285 Mitglieder von der Spendenquittung, dem Lastschriftverfahren bis zum Postverkehr mittlerweile vollständig digital ab, erläuterte der TuS-Vorsitzende.

Guter und verlässlicher Draht ins Rathaus

Besonders froh zeigten sich Rainer Zahlten, Kathrin Mühlenbäumer (1. Geschäftsführerin), Dirk Elvering (Mitgliederverwaltung) und Tanja Dasbeck (2. Geschäftsführerin und Abteilungsleiterin Fitness/Turnen) über die gute Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung. Wenn man etwas gemeinsam will, komme man auch ans Ziel, heißt es weiter. Eines der besten Beispiele hierfür sei die neue Beachfläche an der Nordkirchener Straße. Neben einer Landesförderung von 119. 000 Euro sowie 30. 000 Euro von der Gemeinde für eine Sprunggrube mit Tartanlaufbahn und viel Eigenleistung der Mitglieder habe TuS an dieser Stelle nicht nur etwas für den Verein geschaffen, sondern für die gesamte Gemeinde. Immerhin seien auch die Profilschule und die OJA hier mit im Boot. Aber auch mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen wie der Energiekrise habe der Verein einen guten und verlässlichen Draht ins Rathaus.