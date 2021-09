Auch Ascheberg wird deutlich älter

Die Grafik zeigt, wie sehr sich die Altersstruktur in der Gemeinde Ascheberg verändert hat. So liegt beispielsweise die Zahl der 60- bis 80-Jährigen (schwarze Linie) mittlerweile über der der bis 18-Jährigen (dunkelrote Linie).

Die Schlagworte sind bekannt: Der demografische Wandel beschreibt den Umstand, dass immer mehr Menschen immer älter werden und gleichzeitig die Zahl der Jüngeren schrumpft. Dabei ist die Gemeinde Ascheberg keine Insel. Auch hier erreichen immer mehr Mitbürger das 80. Lebensjahr.

Neuen Zahlen der Landesstatistiker von IT.NRW ist zu entnehmen, dass im Jahr 2020 genau 900 Ascheberger, Davensberger und Herberner 80 Jahre oder älter waren. Beim Zensus 2011 waren es nur 588 Menschen. Das ist ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent in knapp zehn Jahren.

Wer Zahlen von IT.NRW auf einem längeren Zeitstrahl einordnen will, der findet in der Landesdatenbank zahlreiche Vergleichsdaten. Solide sind besonders Zahlen, die bei einer Volkszählung erhoben worden sind. Und da überrascht der Blick zurück ins Jahr 1970.

Vor 50 Jahren war ein Drittel der Menschen in den drei Orten nach heutigen Vorstellungen noch nicht erwachsen, also im Umkehrschluss jünger als 18 Jahre. Genau 34,4 Prozent der 10 307 Einwohner in Ascheberg, Davensberg und Herbern waren jünger als 18 Jahre – dem Babyboom der 1960er Jahre sei Dank. In dieses kinderreiche Jahrzehnt waren die Orte 1961 bei den unter 18-Jährigen mit einer Quote von 25 Prozent gegangen.

Gerade einmal 152 Bürger waren 1970 älter als 80 Jahre, heute sind es fast sechs Mal so viel. Kontinuierlich gewachsen ist auch der Anteil der Menschen zwischen 60 und 80 Jahre. Lag er vor 50 Jahren noch bei 14 Prozent, sind es heute 21,7 Prozent.

Die älteste Datensammlung der Landesstatistiker stammt übrigens aus dem Jahr 1939. Damals wurden – umgerechnet auf die Gemeinde nach den neuen Grenzen vom 1. Juli 1975 – 6943 Einwohner gezählt. 1985 waren jünger als 14 Jahre, 483 älter als 65 Jahre. Ein Vergleich der 80-Jährigen ist nicht möglich, da sie nicht extra ausgewiesen wurden.

1950 wirkt der Zweite Weltkrieg nach, denn 34,9 Prozent der 9892 Ascheberger, Davensberger und Herberner sind jünger als 20 Jahre. Ganze 5582 Menschen sind zwischen 20 und 65 Jahre alt, darunter mit 3077 Frauen deutlich mehr als 2505 Männer.

1961 wurden für das Gebiet der heutigen Gemeinde Ascheberg 9423 Einwohner gezählt. 742 waren nicht erwachsen. 4,9 Prozent waren zwischen 65 und 80 Jahre alt und nur 0,8 Prozent älter als 80 Jahre. Im Kreis Coesfeld ist der Anteil der 80-Jährigen und Älteren nur in Nottuln geringer, in allen anderen Kommunen leben prozentual mehr Menschen dieser Altersklasse.

Bei den unter Zwölfjährigen haben nur Rosendahl, Senden und Nottuln einen höheren Prozentsatz (12,4 Prozent/12,6 Prozent/12,1 Prozent) gegenüber 12 Prozent in der Gemeinde Ascheberg.