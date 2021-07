Auf der Anfahrt erste Leben gerettet

Die Menschen in der Gemeinde Ascheberg haben das Unwetterdrama vorwiegend als Zuschauer verfolgt. Uli Gövert aus Davensberg war als Helfer mittendrin. Der Freiwillige Feuerwehrmann hat mit seinem Zug in Eschweiler Leben gerettet.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Uli Gövert fällt es schwer, in Worte zu kleiden, was er als Zugführer beim Hilfseinsatz in Euskirchen erlebt hat: „Da sind große Übersee-Container durch die Stadt geschwommen. Das kann man kaum beschreiben. Wir können alle nur froh sein, dass es hier solche Lagen nicht gegeben hat.“