Augenmaß und Fachkompetenz

Mit Wehmut schauen wir auf die Ergebnisse des Haushalts 2021 zurück. Hier ein Zitat aus dem Prüfbericht der Treuhandgesellschaft Hahne: „Entgegen der Haushaltsplanung mit einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 663 000,-€ konnte die Gemeinde Ascheberg das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 1 243 000,-€ abschließen.“

Es ist damit der sechste Jahresabschluss in Folge, der mit einem positiven Ergebnis abschließt. Im Jahr 2021 stiegen die Gewerbesteuer- und auch die Umsatzsteuereinnahmen um satte 35%, auch die Einkommenssteuer legte noch um 9% zu.

Für das Jahr 2022 wurde ein Minus von über 4 Millionen € prognostiziert. Aber nach letzten Zahlen und Zwischenständen dürfte es sich trotz der augenblicklichen vielen Krisen positiver entwickeln.

Jetzt beraten wir den Haushalt 2023 und die Prognose lautet wieder 4,1Millionen € Defizit. Die Ausgaben liegen also 10% höher als die Einnahmen. Und dieser defizitäre Haushalt setzt sich nach der Planungsübersicht bis ins Jahr 2026 fort. Eine solche Planung kann man nur hinnehmen, wenn man einerseits an die vergangenen Jahre denkt und hofft: So schlimm wird es wohl nicht kommen! Und wenn man andererseits an unsere Sicherheiten denkt: Hier haben wir noch eine satte

Ausgleichsrücklage von ca. 16 Millionen €. Auf dieser Basis leisten wir uns Investitionen in schwindelerregender Höhe: Wie z.B.:

- Den Ausbau der Grundschule in eine offene Ganztagsschule (OGS)

- Errichtung eines Profilschulcampus in Ascheberg

- Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Herbern

- Neugestaltung des Ortskerns in Ascheberg

- Bau einer Druckrohrleitung von Herbern nach Ascheberg

In den letzten Jahren haben wir viel investiert – davon muss noch Einiges bezahlt werden. In dem letzten Prüfbericht der Treuhandgesellschaft Hahne wird für das Jahr 2021 auf dieses Risiko hingewiesen:

Zitat „… aufgrund der vielen Investitionsvorhaben der Gemeinde (ist) zu beachten, dass sich das finanzielle Risiko in diesem Bereich Jahr für Jahr erhöhen wird …“ und weiter „… die bilanziellen Abschreibungen (stellen) Fixkosten dar, die sich von heute auf morgen nicht ohne weiteres senken lassen …“ Diese Aussage wird nochmals verstärkt durch das Risiko künftig steigender Zinsen.

Personalaufwendungen sind ebenfalls Fixkosten – „die sich von heute auf morgen nicht ohne weiteres senken lassen“. Auch hier stellen wir erhebliche Steigerungen fest: z.B. von 6,2Millionen € in 2019 auf 8,1 Millionen € in 2023. Und dieser für 2023 eingestellte Betrag reicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht:

1. Die für das Jahr eingestellte Lohnsteigerung von 2,5 % könnte bei einer Inflationsrate nahe 10% und einer ebenso hohen Lohnforderung der Gewerkschaften noch deutlich höher

ausfallen.

2. Weitere Planstellen in mehreren Bereichen der Verwaltung kommen darüber hinaus noch auf uns zu, z.B. bei der Umsetzung des Bürgergeldes wird der Berechtigtenkreis im Verhältnis zu

Hartz 4 sich etwa verdreifachen – grundsätzlich eine positive Entwicklung – allerdings muss die Verwaltung auch in die Lage versetzt werden, dies umzusetzen. Bei unseren vielen zukünftigen Projekten im Kindergarten und Schulbau gibt es ebenfalls viel zusätzliche Arbeit.

Eines wollen wir Grüne im Personaletat klarstellen: Gutes Personal muss gut bezahlt werden. Hier lohnt sich jeder gut investierte Euro, der z.B. :

- für eine Beförderung ausgegeben wird, oder für Maßnahmen, die die allgemeine Motivation erhöhen. Dies stellt eine Anerkennung der geleisteten Arbeit da, die auch honoriert werden muss.

Als Gemeinde Ascheberg können wir stolz sein auf die Entwicklung unserer Schullandschaft und auf unsere immer schnelle Reaktion auf neue Herausforderungen beim Kindergartenbau. Der Investitionshaushalt wird über die nächsten Jahre gewaltig sein – aber es lohnt sich.

Denn kann es etwas Wichtigeres geben als in die Zukunft unserer Kinder zu investieren?

Wir Grüne wollen gerade hier keine halben Sachen machen, wir werden darauf achten, dass Kindergärten, Grundschulen und vor allem der riesige Komplex Profilschulcampus von der Gebäudestruktur optimale pädagogische Konzepte ermöglichen. Moderner pädagogische Unterricht erfordert auch bestimmte räumliche Vorrausetzungen. Dieser gesamte Bereich hat für uns Grüne absolute Priorität – gute Pläne seitens der Verwaltung liegen hier bereits vor. Wir werden bei der Umsetzung in den nächsten Jahren konstruktiv mitwirken, selbst wenn dafür Rücklagen aufgelöst werden und notfalls auch Kredite aufzunehmen sind.

Dieser gerade angesprochene Bereich wird in den nächsten Jahren viel Geld binden und auf Jahre

Fixkosten in Form von Zinsen, Abschreibungen etc. erzeugen. Der Klimaschutz muss mit Blick auf die Zukunft der nachfolgenden Generationen, in diesem und in den nächsten Haushalten größeres Gewicht bekommen: Ohne eine lebenswerte Umwelt ist alles Nichts!

Dieses Thema werden wir intensiv weiterverfolgen. Ich möchte hier einige Stichpunkte nennen, die wir auf dem Zettel haben, z.B.:

- Die künftige Vergabe in Gewerbe- und Baugebieten muss zwingend nach energetischen und ökologischen Gesichtspunkten erfolgen. Als Gemeinde haben wir es in der Hand, dass unsere Gemeindeentwicklung zukunftsfähig und nachhaltig verläuft.

- Die Gemeinde muss bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude selbst zum Vorbild werden. PV überall da wo möglich, muss selbstverständlich sein. Hier lohnt sich bei den heutigen Energiepreisen jede selbsterzeugte Kilowattstunde.

Abschließend stellen wir fest: Der Haushaltsplan 2023 musste in Zeiten großer Krisen aufgestellt werden. Trotzdem hat die Verwaltung einen Plan präsentiert, der mit Augenmaß und von Fachkompetenz zeugt. Es zahlt sich jetzt aus, dass in den letzten Jahren viel Geld auf die hohe Kante gelegt wurde, sodass wir jetzt bei den anstehenden erheblichen Investitionen solide weiter wirtschaften können.

Daher werden wir dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 zustimmen.