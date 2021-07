Aus dem Liebesleben von Kurt Tucholsky

Heike Feist und Jan Schönberg stehen schon länger bereit, um in Ascheberg aufzutreten. Der KuKADuH hat sie mit ihrem Tucholsky-Programm eingeladen. Und jetzt wird es etwas.

Der Ascheberger Kunst- und Kulturverein „KuKADuH“ freut sich, am 21. August (Samstag) um 20 Uhr endlich Heike Feist und Jan Schönberg mit ihrem leidenschaftlichen Lebenslauf „Weiberheld?! – Mit Tucholsky im Bett“ im Ascheberger Bürgerforum begrüßen zu dürfen.

Obwohl klein und dick und kein Schönling, zog Kurt Tucholsky viele Frauen im Laufe seines Lebens in den Bann. Ehrlich ging es dabei nicht immer zu. Zahllose Affären säumten seine zwei Ehen. So lassen Feist & Schönberg nun Tucholskys Frauen sprechen und erzählen von der ganz großen Liebe, aber auch von Betrug, von Lüge und vom Fremdgehen. Denn der Moment des Glücks muss für den Womanizer nur von kurzer Dauer gewesen sein: „In der Ehe pflegt gewöhnlich einer der Dumme zu sein. Nur wenn zwei Dumme heiraten - das kann mitunter gut gehen“, meinte er.

Vorverkauf ist angelaufen

Durch rasante Wechsel von Komik und Tragik nehmen Feist & Schönberg das Publikum mit auf eine Reise durch das rastlose Liebesleben und Liebesleiden des großen Dichters und Womanizers Kurt Tucholsky. Ein Mann im Angesicht seiner sechs wichtigsten Frauen.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro (Abendkasse 20 Euro / Mitglieder 16 Euro) und sind in Ascheberg bei Bücher Schwalbe und Tourist-Information Ascheberg, in Herbern bei Schreibwaren Angelkort, in Davensberg bei Lebensmittel Elbers oder auf www.kukaduh.de erhältlich.