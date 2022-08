Aus „O’zapft is“ wird „NO’zapft is“

Die Mutter aller Oktoberfeste, die Veranstaltung auf der Festwiese Schlingermanns Weide, wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Festwirtin Steffi Schulze-Wenning hat diese schwere Entscheidung treffen müssen – allerdings bietet sie den Aschebergern eine kleine Alternative mit bayrischem Flair an.

Trachten soweit das Auge reicht. Für das bayrische Frühstück auf dem Hof von Steffi Schulze-Wenning erhofft sich die Festwirtin auch ein paar Gäste in vollster Oktoberfest-Montur, auch wenn das große Fest in der Gemeinde in diesem Jahr ausfällt. Im Jahr 2019 wurde das letzte Mal auf der Festwiese Schlingermanns Weide gefeiert. Seither haben Corona und nun auch noch die unkalkulierbaren Kosten

Das Oktoberfest in Ascheberg könnte man als die Mutter aller Oktoberfeste im Münsterland bezeichnen. Denn 1994 wurde erstmalig in der Gemeinde das beliebte Fest in bayrischer Tracht zelebriert. Damit wurden Maßstäbe gesetzt, die nach und nach auf Nachbarstädte und -gemeinden übergesprungen sind, sodass im kompletten Münsterland die Oktoberfestsaison eigentlich schon Anfang September startet und dann bis in den Oktober hinein fortdauert.