Auszubildende digitalisieren Fahrtenbuch

Das Fahrtenbuch für Dienstfahrten wird in der Gemeinde Ascheberg derzeit noch analog geführt. Das wollen die beiden Auszubildenden im zweiten Lehrjahr, Lea Kollenberg und Vivien Ickhorn, nun ändern. Begleitet von Sebastian Döring, Fachgruppenleiter Allgemeine Verwaltung, Personal und Digitalisierung, und Marc Hurek von der Personalverwaltung, nehmen die beiden jungen Frauen nun am Projekt „Digiscouts“ der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld teil. Sie tauschen sich mit Auszubildenden verschiedener Unternehmen darüber aus, wie Abläufe digitalisiert werden können. Dabei werden sie vom RKW-Kompetenzzentrum gecoacht, lernen virtuelle Zusammenarbeit und erhalten digitale und soziale Kompetenzen. Ziel ist es, dass die beiden Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten innerhalb von sechs Monaten die Einführung eines digitalen Fahrtenbuchs in der Gemeinde Ascheberg eigenverantwortlich umsetzen. „Als Ausbildungsbetrieb möchten wir das Interesse junger Menschen für digitale Themen nutzen, um bei der Digitalisierung einen weiteren Schritt voran zu kommen“, erklärt Sebastian Döring. „Von dem Projekt profitiert am Ende nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Auszubildenden gewinnen wertvolle Berufserfahrung.“