Auto erfasst Pedelec-Radlerin

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall verletzt, der sich Auf der Höhe der Bushaltestelle Brügge Mühle ereignete.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen (9. August) gegen 10.45 Uhr sind auf der Höhe der Bushaltestelle Brügge Mühle eine Pedelecfahrerin und ein Auto kollidiert. Ein 61-jähriger Ascheberger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße 844 aus Herbern kommend, als in Höhe der Bushaltestelle eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin die Straße überqueren wollte. Hierbei kam es laut Aussagen der Polizei zum Zusammenstoß. An der Unfallstelle war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, um einen Notarzt zur Unfallstelle zu bringen. Die 74-jährige Frau, die bei dem Zusammenstoß verletzt wurde, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster rekonstruierte anschließend den Unfallhergang, sodass die L 844 noch bis zirka 14 Uhr gesperrt bleiben musste.