Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Abbiege-Unfall an der B 58 bei Ascheberg sind zwei Menschen verletzt worden.

Zwei Menschen sind am Mittwoch (21. Juli) bei einem Unfall auf der B 58 verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte ein 33-jähriger Paketdienstfahrer aus Dortmund gegen 13.30 Uhr von der Straße Hambrock nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine 56-jährige Lüdinghauserin mit ihrem Auto auf der B 58 in Richtung Drensteinfurt unterwegs. Als der 33-Jährige auf die Bundesstraße fuhr, stießen die Autos zusammen. Mit Rettungswagen wurden der leicht verletzte Dortmunder sowie die schwer verletzte Lüdinghauserin ins Krankenhaus gebracht. Die B 58 war während der Unfallaufnahme gesperrt.