Autorin stellt sich persönlich vor

Die Autorin Patricia Malcher stellt sich am Freitag und Samstag in der Buchhandlung Schwalbe den Lesern persönlich vor.

Inhabergeführte Buchläden sind nicht wegzudenken aus den Städten, Gemeinden und Regionen. Denn ihr Beitrag zum wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist von beachtlicher Bedeutung, heißt es in einer Pressenotiz. So ist in Ascheberg die Buchhandlung Schwalbe seit nun fast 22 Jahren ein fester Bestandteil des Ortes.

Einmal im Jahr verschaffen sich die konzernunabhängigen Buchhandlungen während der Woche unabhängiger Buchhandlungen noch mehr Gehör. Durch vielfältige Aktionen zeigen sie sich von ihrer schönsten Seite. Bücher Schwalbe auf der Sandstraße ist eine von mehr als 850 Buchhandlungen, die an dieser Aktionswoche teilnehmen.

Die Autorin Patricia Malcher aus Lüdinghausen ist eingeladen einmal die Seiten zu tauschen: Von der schreibenden Zunft wechselt sie am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag (29. und 30.Oktober) auf die mit Büchern handelnde Seite. „Sie wird gerne einige ihrer Lieblingstitel den interessierten Leserinnen und Lesern vorstellen und so vielleicht neue Perspektiven auf bekannte oder unbekannte Bücher ermöglichen“, heißt es weiter.

Sie wird auch ihren Debütroman „Lieb Kind“ dabei haben. Der Erstling der Schriftstellerin hat schon beachtliche Anerkennung gefunden. Denn jedes Jahr wählt der Verein der unabhängigen Buchverlage die zehn besten Bücher des Jahres. Aus allen vorgeschlagenen Titeln hat ein Kuratorium 30 Kandidaten ausgewählt, die für die Hotlist in Frage kommen. Und „Lieb Kind“ gehörte in diesem Jahr dazu.

Buchhändler Günter Schwalbe freut sich schon darauf – wenn auch vielleicht nur mit einem Ohr – vielen interessanten Gesprächen zwischen Leserinnen und Lesern und der Gastbuchhändlerin zu lauschen.

Und bei einem ist sich die Schriftstellerin Patricia Malcher laut Pressenotiz sicher: „Ich weiß bereits, wie es endet: Ich komme mit wunderbaren Leseempfehlungen und gehe mit einem Stapel literarischer Neuentdeckungen.“