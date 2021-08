Bahn bremst Berlin-Fahrt aus

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Die Abschlussschüler der Profilschule Ascheberg hatten den Pokal-Evergreen der Fußballfans auf den fröhlichen Lippen. Bis Sonntagabend wähnten sie sich am Montagmorgen auf dem Weg in die Bundeshauptstadt. Um 19 Uhr brach die Welt zusammen.

Abschluss-Tour der Profischule Ascheberg scheitert am Lokführer-Streik

Die Profilschüler auf der Treppe ihrer Schule in Herbern – normalerweise wären sie in Berlin gewesen.

