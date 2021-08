Basarteam sucht alternative Räume

Wohin mit Kleiderständern, Kisten mit Kleiderbügel, Bürobedarf in Form von Etiketten und Co. und anderem mehr? Vor dieser Frage steht das Basarteam in Ascheberg, das die bisher im Pfarrheim genutzten Räumlichkeiten wegen des anstehenden Umbaus verlassen muss.

Das Basarteam hat derzeit wirkliche Sorgen. Da das Pfarrheim umgebaut wird, fällt für das Team eine ganz wichtige Fläche weg. „Unser Lagerraum im Keller und auf dem Dachboden“, erklärt Alexandra Speemann. Doch die alles entscheidende Frage „Wohin mit den Sachen?“ vermögen die ehrenamtlich tätigen Damen nicht zu beantworten.

„Genau das ist unser Problem“, sagt Vanessa Menke. Kleiderständer, Kisten mit Kleiderbügel, der gesamte Bürobedarf in Form von Etiketten und Co., all das gilt es nun unterzubringen. „Nur wo?“, fragen sich die Damen. Überdies rennt die Zeit, denn der Lagerraum im Pfarrheim muss bis Ende September geräumt sein. Die Köpfe qualmen, aber die perfekte Lösung die ist nicht in Sicht. Noch nicht. Wie sie aussehen könnte, darüber sind sich alle im Klaren. „Wir benötigen einen Raum in der Größe einer Garage“, bringt es Speemann auf den Punkt.

Neuer Lagerraum gesucht

Natürlich hat das Team vorher auch schon darüber nachgedacht, die Sachen zu splitten und an unterschiedlichen Stellen oder bei den Basarmitgliedern unterzubringen. „Doch das würde uns spätestens dann vor Probleme stellen, wenn mal irgendeiner verreist wäre, dann hätten wir keinen Zugang“, verdeutlichen Henna Königskötter und Speemann. Deshalb hat sich die Gruppe entschlossen, das Problem öffentlich zu machen und über die Westfälischen Nachrichten um Hilfe zu bitten. Wer könnte eine Lagermöglichkeit zur Verfügung stellen? „Und das wenn möglichst kostenlos“, schiebt Speemann hinterher. Denn das Basarteam arbeitet komplett ehrenamtlich und konnte zum einen coronabedingt keine Einnahmen einfahren, da sämtliche Basare ausgefallen sind, zum anderen generiert das Team mit seiner ehrenamtlichen Arbeit sowieso keine Einnahmen, sondern nur Erlöse. „Und die spenden wir ja immer an Institutionen in der Gemeinde, sodass das Geld auch hierbleibt“, ergänzt Silvia Bentlage.

Deshalb nun die dringende Bitte: Wer kann mit einem Raum aushelfen? Wer Räumlichkeiten für die Einlagerung des Equipments vom Basarteam zur Verfügung stellen kann, der darf eine E-Mail an info@basare-ascheberg.de schreiben. „Dabei sollte dann auf jeden Fall eine Rufnummer angegeben werden, damit ich zurückrufen kann“, betont Königskötter, die diese Aufgabe übernimmt.

Basare erst wieder im Jahr 2022

Das nächste Problem steht für das Basarteam auch schon an. Da das Pfarrheim baubedingt in den nächsten Monaten nicht mehr zur Verfügung steht, muss ein neuer Platz für die Basare organisiert werden. „Denn wir wollen nach so langer Zeit versuchen, im Frühjahr 2022 zumindest den Kinderbasar laufen zu lassen und gerne auch den Damenkleiderbasar“, sagt Speemann. Nur auch da lautet die große Preisfrage dann: „Wo?“ Hier strebt das Team als nächsten Schritt ein Gespräch mit der Verwaltung an.

Fest steht jedoch eines: „In 2021 wird es keinen Basar geben“, so die Teammitglieder abschließend. Jetzt erst einmal muss das Team die wichtigsten Probleme lösen, damit die Weichen in 2022 ganz ohne Sorgen auf Neuanfang gestellt werden können.