Begrüßung auf Ukrainisch begeistert

Im Zuge einer Informationsveranstaltung konnten sich nun die in der Gemeinde untergekommenen Geflüchteten in ihrer Muttersprache über die rechtliche Einordnung sowie die ihnen zustehenden Sozialleistungen informieren lassen. Diesen Termin nutzten über 40 der derzeit in der Gemeinde erfassten 94 Ukrainerinnen und Ukrainer, die der Veranstaltung aufmerksam zuhörten, Fotos von den Präsentationsfolien machten und die Vorträge als Sprachaufzeichnungen mit ihrem Smartphone aufnahmen.