Beim dritten Schuss war Schluss

Regina Bäumer, die gemeinsam mit ihrem Mann, dem amtierenden Schützenkönig Jörg Bäumer, die Bürgerschützen Nordick regiert, fühlt sich in ihrer Gleichberechtigung diskriminiert: Beim Jubiläumsschießen in Davensberg durfte sie nach dem dritten Schuss nicht mehr mitmachen.

Regina Bäumer hätte in Vertretung ihres Mannes Jörg, der erkrankt war, beim Jubliläumsschießen gerne noch ein paar mal mehr auf den Vogel der Davensberger geschossen, doch die Statuten ließen es nicht zu. Das bemerkte der Schießwart allerdings erst nach ihrem dritten Schuss.Foto: iss

Wenn die Schützen feiern, dann steht die Gemeinde Kopf. Was sich am Samstagabend während des Jubiläumsschießwettbewerbs der Davensberger Bürgerschützen ereignet hat, das könnte man vereinfacht so herunterbrechen: unterschiedliche Ortsteile – unterschiedliche Meinungen.