Bella Italia kehrt zurück

Nach der Corona-Zwangspause soll es sie in diesem Jahr wieder geben – die Italienische Nacht. Eine Arbeitsgruppe steigt derzeit in die Planungen ein. So viel vorweg: Die Ascheberger dürfen sich auf kulinarische und artistische Höhepunkte freuen.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Sie steigt wieder die Italienische Nacht. Wann? Am Freitag (12. August) und damit traditionell am zweiten Freitag im August. „Endlich, nach zwei Corona-Pause geht es wieder los“, freut sich Günter Schwalbe (Pro Ascheberg) und fügt gleich eine Besonderheit an: „Seit ganz langer Zeit findet die Italienische Nacht in diesem Jahr nicht in den Schulferien statt. Das freut viele Bürger, denn oftmals kollidierte das Veranstaltungsdatum mit den Urlaubsplänen in den großen Ferien.“