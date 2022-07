Bernhard Laxen krönt sich mit dem 256. Schuss

So eine Regentschaft will wohlüberlegt sein. Entsprechend Zeit ließen sich am Freitagabend die Mannen der Jakobi-Schützenbruderschaft. Die Denkpause dauert fast 60 Minuten, bis das Ringen unter der Vogelstange bei den Jakobi-Schützen so richtig Fahrt aufnahm. Um 19.37 Uhr stand dann schließlich Bernhard Laxen als neuer König der Bruderschaft fest. Mit dem 256. Schuss sicherte er sich die Königswürde und wurde von seinen Mitbewerbern um den Thron auf die Schultern gehoben. Zu seiner Mitregentin erkor der 59-Jährige seine Ehefrau Martina.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch