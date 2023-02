Körperliche Nähe oder Erinnerungen an frühere Zeiten – es sind immer wieder ganz besondere Momente, für die die Hunde Fritz und Holly bei einigen Bewohnern des Seniorenheims St. Lambertus regelmäßig sorgen. Die beiden Vierbeiner gehören Mitarbeiterin Heike Altenhövel und werden als Therapiehunde eingesetzt. Fritz ist acht Jahre alt und schon sehr erfahren und gelassen, die zweijährige Holly – manchmal noch ein wenig temperamentvoller – steht noch am Beginn der Ausbildung.

Mit einer „Blondine“ das Sofa teilen

Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über beide Hunde. Ein älterer Herr ist glücklich, dass er mit der netten „Blondine“ Holly das Sofa teilen darf und von ihr überschwänglich begrüßt wird. Fritz dagegen liegt brav neben ihm und lässt sich mit Hingabe kraulen. Eine andere Bewohnerin bittet gleich beide Hunde zu sich aufs Sofa und berichtet davon, dass sie früher selbst Hunde gehabt habe und immer wieder gerne an diese Zeiten zurückdenkt.

Fritz motiviert die Seniorinnen und Senioren mit seinen Kunststücken, auch selbst aktiv zu werden. Foto: Marion Fenner

„Es gibt viele berührende Momente, wenn meine Hunde hier im Einsatz sind“, erzählt Heike Altenhövel. Sie würden vor allem bei an Demenz erkrankten Seniorinnen und Senioren eingesetzt. Auch wenn sich diese Menschen oft nicht mehr gut äußern könnten, blieben Emotionen erhalten. Die Hunde könnten diese Gefühle wieder wecken. So würden ihre Hunde auch schon einmal mit den Namen der früheren Hunde der Bewohnerinnen und Bewohner angesprochen. Manch einer werde auch traurig bei dem Gedanken an seinen ehemaligen Hund. „Andere Personen kuscheln mit dem Hund, genießen es, das warme weiche Fell zu spüren und können so eine Weile ihre Einsamkeit vergessen.“

Die Hunde schafften es aber auch, die Seniorinnen und Senioren zu bestimmten Aufgaben zu motivieren. Wenn Fritz mit einer Tasche im Maul den Raum betritt, weiß nicht nur er, dass sich darin etwas Leckeres befindet. Und nun muss Fritz erst einmal jemanden finden, der ihm den Klettverschluss an der Tasche öffnet, und dafür sind bestimmte motorische Fähigkeiten erforderlich. Und weil jeder Fritz und Holly gerne mit einem Leckerchen verwöhnen will, animieren die Hunde die Menschen dazu, aktiv zu werden. Auch animierten sie die Senioren zu einem Spiel oder einem Spaziergang.

Faible für Hunde

„Die Tiere arbeiten nur mit Menschen, von denen wir wissen, dass sie ein Faible für Hunde haben“, erklärt Heike Altenhövel. Die 40-Jährige absolviert aktuell eine Ausbildung zur Hundetrainerin. Ihre beide Labradore hat sie selbst ausgebildet. Eine gute Grunderziehung sei dabei sehr wichtig. Wenn Heike ihren Hunden sagt, dass sie auf einer Decke liegen bleiben sollen, dann bleiben sie dort auch liegen – egal wie lange sie selbst weggeht. Ihre Kollegen wissen, dass sie die Hunde in dieser Zeit ignorieren müssen, damit es nicht unnötig schwer gemacht wird. Außerdem haben die Tiere gelernt, nicht empfindlich zu reagieren, wenn aus Versehen mal jemand am Ohr oder am Schwanz zieht. „Sie nehmen das alles gelassen hin“, versichert die Besitzerin. Wenn die Tiere im Seniorenheim im Einsatz sind, tragen sie ein Halstuch. Das sei ihre Arbeitskleidung und damit wüssten sie, dass nun ein besonderes Verhalten von ihnen gefordert werde, erklärt Heike Altenhövel. Die Hunde hätten wirklich viel Freude an ihrer Arbeit, die sie zwei Mal pro Woche – mit mehreren Erholungspausen zwischendurch – ausüben, ist die Besitzerin überzeugt. Das gehe soweit, dass sie, wenn sie bei einem Spaziergang eine Person mit Rollator sehen, anhielten und abwarteten, so wie sie die Rücksichtnahme gegenüber älteren Menschen gelernt hätten. „Sie steigen hier immer mit großer Vorfreude aus dem Auto“, berichtet Heike Altenhövel und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Wenn wir zum Tierarzt fahren, sieht das ganz anders aus.“

Rücksichtnahme gegenüber älteren Menschen