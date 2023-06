Besonderer Einblick: So sieht das Schloss Itlingen von innen aus

Eigentlich ist das Schloss Itlingen bei Herbern nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Doch zum Schlösser- und Burgentag erhalten Besucher Führungen durch den Saal und die Kapelle. Die Redaktion durfte auch einen Blick in die anderen Räume werfen.

Am Sonntagabend wird Hermann von Nagel wissen, was er geleistet hat. 14 Mal wird er dann immer wieder neue Gäste durch sein Schloss in Ascheberg-Herbern geführt haben. Zunächst durch den Saal mit seiner bekannten Stuckdecke und dann durch die Kapelle mit dem barocken Altarraum.