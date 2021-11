Besucher genießen die besondere Atmosphäre

Die Kerzen flackerten sanft und hüllten die St. Lambertus Kirche in ein warmes Licht. Die Menschen, die den Weg zum mittlerweile traditionellen Abend des Lichts fanden, tauchten ein in das Kerzenmeer.

Die Kerzen flackerten sanft und hüllten die St. Lambertus Kirche in ein warmes Licht. Die Menschen, die den Weg zum mittlerweile traditionellen Abend des Lichts fanden, tauchten ein in das Kerzenmeer und begaben sich auf eine innere Reise. Eine, die ab und an von sanften Klängen und Gebetsimpulsen begleitet wurde, die allerdings durch die Stille viel Raum für den Blick nach innen ließ. Ganze Generationen gaben sich der besonderen Atmosphäre hin. Die Verweildauer war unterschiedlich. Josef Heubrock blieb länger. „Eine Stunde, tatsächlich“, sagte er nach einem Blick auf die Uhr. Eine Stunde, die ihm gar nicht so lang vorkam. „Es ist immer ein ganz besonderer Moment für mich“, gab er zu. Jetzt gesellte sich noch eine Besonderheit dazu: Zehn Jahre Abend des Lichts. „Und nur ein einziges Mal habe ich gefehlt. Ich genieße diese Veranstaltung wirklich, die perfekte Gelegenheit runterzufahren und die Gedanken fliegen zu lassen“, so Heubrock.