Betrüger in Wohnung einer 88-Jährigen

Ein dreistes Pärchen war in Ascheberg unterwegs. Die Polizei berichtet, dass sie in der Wohnung einer 88-Jährigen war.

Dreiste Unbekannte verschafften sich am Samstag gegen 15 Uhr Zugang zu einer Wohnung an der Biete. Ein Mann und eine Frau gelang es unter einem falschen Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 88-jährigen Frau zu erhalten, berichtet die Polizei. Während die unbekannte Frau die Aschebergerin ablenkte und in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte der unbekannte Mann sämtliche Schränke und Behältnisse im Schlafzimmer der Wohnung. Als die 88-Jährige bemerkte, dass etwas nicht stimmte, tat sie dies kund und forderte die Täter auf zu gehen. Das Betrügerpärchen flüchtete daraufhin sofort aus der Wohnung. Die Aschebergerin konnte bis jetzt noch keinen Diebstahl feststellen. Die mutmaßlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Die Frau hatte langes schwarzes Haar, das zu einem Zopf gebunden war. Sie sprach akzentfreies Deutsch. Von dem Mann ist nur bekannt, dass er dunkle Haare hatte. Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen

0 25 91/ 79 30.