Bewusst und nachhaltig ernähren

Wo kommt eigentlich unser Essen her? Für die meisten ist diese Frage schnell beantwortet: Aus dem Supermarkt. Dort zumindest kauft die Mehrheit ein. Klingt einfach. Und auch irgendwie selbstverständlich. Das Thema Ernährung ist weitreichend. Und es spielte gleich zum Auftakt der Klimaschutzwoche am Donnerstag in Ascheberg auf dem Wochenmarkt eine große Rolle. Schließlich können auch dort Eier, Brot und Gemüse gekauft werden.

Das Klimaforum war auf dem Markt mit der Ernährungsgruppe vertreten. Und da war mit Ernährungsberaterin Ellinor Vogt dann auch gleich eine Fachfrau an Bord. Sie beantwortete nicht nur gerne Fragen bezüglich der gesunden Ernährung, sondern wies auch darauf hin, wie wichtig es ist, dass nachhaltig und bewusst eingekauft wird. Vieles sei in der heimischen Region zu bekommen, in puncto Fleisch sei das Tierwohl ein sehr wichtiger Aspekt.

Obst kostenlos selber pflücken

Kreativität ist ebenfalls gefragt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ein gutes Beispiel brachte dabei Gaby Sommer, die mit Ellinor Vogt Dienst am Stand schob, an. „Die Apfelbäume an den Straßenrändern in der Gemeinde zum Beispiel am großen Prozessionsweg hängen voller Obst. Da kann man gesundes Obst aus der heimischen Region pflücken.“ Die Frage die dabei aufkam, „darf ich das einfach pflücken?“ konnte sie mit einem Ja beantworten. Allerdings kam bei den Gesprächen auch die Idee auf, die Obstbäume, an denen jeder pflücken darf, dann vielleicht mit einem farbigen Band zu kennzeichnen, damit klar ersichtlich ist: Hier darf gepflückt werden.

„Unverpackt“ das Klima schonen

Wie man in der Region zu mehr Nachhaltigkeit kommen kann beschäftigte ebenfalls einige Bürger. Ein Stichwort das dabei fiel, waren „Unverpacktläden“. Denn auf diese Weise kann eine Menge an Verpackungsmüll eingespart werden. Achtsames Einkaufen und eine achtsame Ernährung können schon jede Menge bewirken.

Ein anderer Faktor ist die Vernetzung innerhalb der Gemeinde. Das die schon gut funktioniert war am Wochenmarktstand der Klimaforum-Gruppe Ernährung gut sichtbar. Die heimische Firma Midsona, vielen noch besser als Davertmühle bekannt, hatte einige gesunde Produkte als Probepackung dagelassen.

Bücher Schwalbe hingegen hatte eine bunte Buch-Empfehlung für Kinder und Erwachsene zusammengestellt. „Über diese Bücher kann jeder gerne tiefer in das Thema eintauchen“, so Ellinor Vogt. Öffentliche Hochbeete wie es sie in anderen Ländern schon gibt, gesellte sich als weitere Idee auf dem Weg zur nachhaltigen Gemeinde hinzu.

Gemeinsam Ideen entwickeln

In der kommenden Woche, wird die Gruppe Ernährung ebenfalls mit einem Stand auf dem Ascheberger Wochenmarkt vertreten sein. Im Gepäck viele Informationen, Rezepte, Tipps zum Thema nachhaltige Ernährung und Nachhaltigkeit. Aber dieser Stand birgt noch viel mehr. „In den Gesprächen kommen auch viele gute Ideen auf. Und gemeinsam kann man daraus viel entwickeln“, machte Gaby Sommer auf einen Effekt aufmerksam.