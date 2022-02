Beziehungen unter der Lupe

Welches Lied sollte man lieber nicht auf einem Ehejubiläum singen? Wie klingen Rammstein eigentlich auf dem Akkordeon? Und warum ist es immer gut, einen Peter im Publikum zu haben? Diese und andere Fragen möchte das Duo „Red Head Redemption“ demnächst musikalisch beantworten.

Humorvolles Programm

Die KFD Herbern lädt als Organisator zu einem besonderen Konzertabend in die Aula in Herbern ein. Am 25. März (Freitag) präsentieren die Sängerin Sandra Botor und der gebürtige Herberner Pianist Thomas Kraß ihr aktuelles Programm „Ehe, Männer und andere Katastrophen“. Wie der Titel durchscheinen lässt, werden zwischenmenschliche Beziehungen auf humorvolle Weise unter die Lupe genommen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Reaktionen der Zuhörer sind immer toll. Wer weiß, wer sich da teilweise wiedererkennt“, weiß Kraß aus früheren Auftritten zu berichten.

Karten gibt es nur im Vorverkauf. Zum Preis von 15 Euro können diese ab dem 1. März (Dienstag) bei Schreibwaren Angelkort in Herbern erworben werden. Am Konzertabend werden zudem Getränke angeboten. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.