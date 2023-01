Bibbern beginnt am Beckenrand

Es ist mancherorts eine Tradition, sich am Neujahrstag in die kalten Fluten zu stürzen, um auf diese Weise das neue Jahr zu begrüßen. Angesichts der um zwei Grad abgesenkten Temperatur von 28 auf 26 Grad, die im Zuge der Energiemangellage umgesetzt wurde, fühlt sich für so manchen Nutzer des Herberner Bades das Schwimmen dort (ungewollt) ähnlich an wie das Anbaden .

Insbesondere Schwimmanfänger fühlten die Temperatur noch einmal ganz anders, weil sie sich nicht so schnell im Wasser bewegten wie beispielsweise erprobte DLRG-Schwimmer, so die Erfahrung von Ralf Thoss, dem Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Ascheberg-Herbern.

Schwieriger Spagat

„Neoprenanzüge sind für Schwimmschüler allerdings keine gute Lösung“, so der Rat des Experten. Diese schützten zwar vor dem Frieren, aber würden einen ganz anderen Auftrieb im Wasser erzeugen, sodass sich darin auch nur schwer das Schwimmen üben lässt, weiß der Experte.

Da im kommenden Jahr auch wieder Schwimmkurse für Anfänger im Herberner Hallenbad starten, macht sich auch Thomas Stohldreier als Oberhaupt der Gemeinde Gedanken, wie sich dieser schwierige Spagat zwischen Energieeinsparungen und der Notwendigkeit, die Schwimmkurse für die Kinder anzubieten, miteinander vereinbaren lässt. „Die Situation, dass wir als Gemeinde Energie einsparen müssen, ist verpflichtend“, schildert der Bürgermeister die Lage und ergänzt, dass er in Gesprächen mit der DLRG stehe. Aus diesen Gesprächen wisse er auch, dass es schon als kalt empfunden werde, doch die zwei Grad reduzierten eben auch den Verbrauch von Energie enorm. „Man muss sich die Dinge derzeit einfach immer wieder anschauen und die Lage dann immer neu bewerten“, so Stohldreiers Strategie. Das Grundschulschwimmen habe bis zu den Weihnachtsferien gut funktioniert, sei ihm seitens der Schulen zugetragen worden.

Ausfall von Schwimmkursen vermeiden

Anfang des Jahres wolle sich der Bürgermeister noch einmal mit DLRG und Viola Stasch, Meisterin für Bäderbetriebe, zusammensetzten, um den Stand der Dinge zu diskutieren.

Sowohl Thomas Stohldreier als auch Ralf Thoss wollen allerdings vermeiden, dass durch die Energiesparmaßnahmen wieder Schwimmkurse ausfallen, wie das schon in der Phase der Corona-Pandemie der Fall war. „Wir müssen sehen, dass wir keine Generation der Nichtschwimmer bekommen“, bringt Thomas Stohldreier die Befürchtung vieler Eltern auf den Punkt.